Eccleston a Hamilton: Tengo tu mismo nivel de escolarización, pero fui a la escuela durante la última Guerra Mundia

Bernie Eccleston, ex presidente de la Fórmula 1, respondió al inglés Lewis Hamilton por cuestionar su educación y dio a entender que el piloto se vio muy beneficiado por su gestión en la competición.

"Lewis, dijiste que soy un maleducado e ignorante. Tengo el mismo nivel de escolarización que tú. Por lo menos yo tengo una razón para tener este nivel, fui a la escuela durante la última Guerra Mundial y no fue en las mejores condiciones", sostuvo en diálogo con Daily Star.

Además, añadió que "tienes suerte porque si yo hubiera recibido una educación adecuada, quizás la F1 no sería como lo ha sido para ti y no te hubieses beneficiado como lo has hecho. He hecho lo mejor con lo que he tenido, pero gané dinero antes de llegar a la F1".

Esta polémica comenzó hace algunos días cuando Eccleston señaló que "los negros son más racistas que los blancos en muchos casos", lo que provocó la ira del seis veces campeón del mundo.