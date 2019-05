El equipo Williams incorporó a la británica Jamie Chadwick como piloto de pruebas

El equipo Williams de Fórmula 1 incorporó a la británica Jamie Chadwick como piloto de desarrollo para trabajar de cerca tanto en pista como en la fábrica del equipo, participando también en simuladores y actividades de mercadotecnia de la marca.

"Me complace confirmar que Jamie Chadwick se ha unido a la Williams Racing Driver Academy en el rol de piloto de desarrollo", aseguró Claire Williams, subdirectora del equipo, para dar la bienvenida a la británica de 21 años.

Chadwick pilota actualmente en las W Series y en el pasado ha cosechado triunfos tanto en monoplazas como en autos deportivos. Se adjudicó el título británico de GT4 en 2015, ganó la Fórmula 3 británica en 2018, ganó la Serie de invierno MRF en 2018/2019 y fue la ganadora de la carrera inaugural de las W Series.

La Academia Williams Racing Drives ha sido cuna de desarrollo de históricos pilotos de Fórmula uno como Jenson Button, Nico Rosberg, David Coulthard, Nico Hulkenberg y Valtteri Bottas.

"Es un gran honor unirme a la Williams Racing Driver Academy. El tiempo en el simulador es una oportunidad fantástica para ayudarme con mi desarrollo", declaró la británica que se unirá a Nicholas Latifi, conductor de reserva del equipo de la academia.

La agenda de Jamie asume compromisos importantes, pues estará inmersa en el equipo tanto en pista como en la fábrica de Grove, además de asistir a tres carreras europeas, comenzando con el GP de Gran Bretaña. Ante esto, la piloto comentó que espera "pasar tiempo en la fábrica de Grove, sumergirme en el equipo y ayudar en todo lo que pueda".

Claire Williams, subdirectora del equipo, cree que "promover a las mujeres en el automovilismo es extremadamente importante" por eso con la incorporación de Jamie busca "inspirar a las jóvenes a participar en carreras a temprana edad", pero sobre todo demostrar que "los deportes de motor son inclusivos y emocionantes".

Williams aseguró que "Jamie es un gran talento y espero trabajar con ella", sin duda una oportunidad para Jamie de crecer en su desarrollo como piloto de automovilismo, por lo que para ella "ser parte de la academia Williams Racing Driver es una plataforma increíble" de la que se encuentra muy "emocionada de empezar".

Absolutely over the moon to announce that I have joined the @WilliamsRacing Driver Academy as a Development Driver! 😁 Such a huge honour to be a part of the Williams F1 family! 🙌🏻 pic.twitter.com/zQevmVG0Lf