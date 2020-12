El escalofriante relato de Grosjean: Vi la muerte y mi cuerpo aceptó su destino

En una entrevista concedida a Canal+ de la TV francesa, el piloto Romain Grosjean hizo un repaso de los acontecimientos que conmocionaron a la Fórmula 1 el pasado fin de semana al verse involucrado en el incendio de su bólido que puso en riesgo su vida.

"Lo recuerdo todo. Recuerdo el golpe y, a pesar de las cifras impactantes de 53G (de fuerza del impacto), a mí no me pareció tan violento. Recuerdo desabrocharme el cinturón, intentar salir del coche y no poder porque estaba atascado. Pensé que tal vez podía estar bocabajo y que ya vendrían a por mí sin problema, así que me volví a sentar. Esperé un poco, miré a mi derecha y vi un color naranja muy fuerte, pero al principio no entendí lo que pasaba. Luego me di cuenta de que era fuego, intenté salir por la derecha pero no pude; intenté salir por la izquierda y tampoco, así que me volví a sentar", relató el corredor.

Tras eso, el francés de 34 años pensó lo peor y la imagen de lo uno de los grandes pilotos de la F1 vino a su mente.

"Pensé en Niki Lauda, juré que yo no iba a terminar así, era imposible, mi última carrera no puede ser así. Me volví a sentar, vi la muerte y pensé que eso era todo, que iba a morir. Mi cuerpo se relajó en ese momento, aceptó su destino, me preguntaba por qué lado me empezaría a quemar, si sería doloroso", añadió.

En ese relajo, Grosjean recuperó la fuerza y, después de tres intentos, zafó antes de que fuera demasiado tarde: "Pensé en mis hijos y tiré lo máximo que pude de mi pie izquierdo y por eso mi bota se cayó y conseguí liberarme. Giré la cabeza y puse las manos en el fuego, miré mis guantes, que son rojos, y se estaban poniendo negros por el fuego. Sentí el dolor en mis manos, logré sacar la cabeza y luego el torso. Una vez saqué el cuerpo, sabía que iba a vivir; sí, mis manos se quemaron, pero ya estaba fuera", contó.

"Llegué al coche médico y el doctor me dijo 'la ambulancia está aquí, te vamos a poner en la camilla'. Yo le dije que quería ir andando para que el helicóptero mostrara esas imágenes y que todo el mundo supiera que estaba bien. Claro que tenía heridas, pero podía andar, podía controlarlo", completó.