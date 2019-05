El mundo de la Fórmula 1 conmocionado por el fallecimiento de Niki Lauda

El mundo de la Fórmula 1, con la escudería Ferrari a la cabeza, reaccionó con pesar este martes a la muerte del legendario corredor austríaco Niki Lauda, tres veces campeón de la máxima categoría del automovilismo.

"Hoy es un día triste para la F1. La gran familia de Ferrari se ha enterado con gran tristeza de la noticia de la muerte de su amigo Niki Lauda, tres veces campeón del mundo, dos veces con la Scuderia (1975-1977).", escribió el equipo italiano en su cuenta oficial de Twitter.

Everyone at Ferrari is deeply saddened at the news of the death of our dear friend Niki Lauda. He won two of his three world championships with us and will always be in our hearts and in those of all Ferrari fans. Our sincere condolences go to all his family and friends.#CiaoNiki pic.twitter.com/mbzZBNZiRZ