Falleció Johnny Dumfries, compañero de Ayrton Senna y ganador en Le Mans

El británico Johnny Dumfries, que fue compañero del brasileño Ayrton Senna en el equipo Lotus en 1986 y que en 1988 ganó las 24 Horas de Le Mans, falleció a los 62 años, informó este lunes la web oficial del Mundial de Fórmula 1.

Dumfries, séptimo marqués de Bute y cuyo nombre real era John Colum Crichton-Stuart, fue más conocido por ser el compañero de Ayrton Senna en Lotus en la temporada de 1986. El brasileño lo eligió supuestamente por encima de la perspectiva de un compañero de equipo más duro como Derek Warwick.

Su mejor resultado fue un quinto puesto en el Gran Premio de Hungría de ese año. También logró un sexto puesto en el de Australia.

Dos años después de su única temporada en la F1, Dumfries cimentó su reputación al conseguir la victoria absoluta en las 24 Horas de Le Mans de 1988 junto a Jan Lammers y Andy Wallace y al volante de un Jaguar XJR-9LM.

En un comunicado en el que se confirmaba su fallecimiento tras una corta enfermedad, la familia de Dumfries señala: "Se echará mucho de menos el espíritu indomable y la energía que Johnny aportó a su vida, así como la inmensa calidez y el amor con que abrazó a su familia".

