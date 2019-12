Ferrari anunció la renovación de Charles Leclerc

El equipo Ferrari anunció la ampliación del contrato de su piloto Charles Leclerc "hasta el final de 2024".

La Scuderia parece tener muy claro que su futuro pasa por el pilotaje del monegasco, al que, según apunta el diario Corriere della Sera se le subió el salario hasta los nueve millones de euros por año (unos 628 millones de pesos mensuales).

"Estoy muy feliz de seguir en Ferrari. Conducir la temporada pasada para el equipo más laureado de la Fórmula 1 ha sido un sueño para mí. Estoy deseando profundizar en la relación con el equipo después de lo que ha sido un intenso y emocionante 2019. Estoy ansioso por ver lo que depara el futuro y que empiece la próxima temporada", dijo Leclerc.

La ampliación de contrato del piloto monegasco aumenta la presión sobre el otro piloto de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel, cuyo contrato concluye a finales de 2020, y que deberá demostrar que puede seguir siendo parte del futuro de su actual equipo y que ha dejado atrás su pobre rendimiento en la última temporada.

"A cada carrera que pasaba este año, nuestro deseo de ampliar el contrato de Charles se hizo cada vez más evidente y esta decisión significa que seguirá con nosotros las próximas cinco temporadas", comentó Mattia Binotto, jefe del equipo.

2 Wins 🏆

4 Fastest laps 💨

7 Poles 🙌

10 Podiums 🍾



...and a contract extension to 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✍️



We’re delighted to announce that @Charles_Leclerc will be with us until 2024 🤩#essereFerrari 🔴 #Charles2024 pic.twitter.com/Gv8BAfrFAh