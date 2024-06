Fórmula 1: La lluvia fue la principal protagonista en los entrenamientos del Gran Premio de Canadá

Bajo la lluvia se disputó la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, en una semana marcada por los anuncios de los nuevos bólidos que entrarán a escena en la temporada 2026, y también la continuidad de Sergio “Checo” Pérez en Red Bull Racing.

Las inclemencias meteorológicas influyeron en las condiciones de la pista, donde el español Fernando Alonso de Aston Martin fue el que se vio mejor y lideró la jornada, seguido por el británico George Russell de Mercedes y tercero Lance Stroll el coequipo de Alonso.

El actual campeón y líder de la Fórmula 1 Max Verstappen tuvo una jornada con complicaciones técnicas en el Sistema de Recuperación Enérgica, que ratificó la propia escudería, que deberán solucionar de cara a la jornada sabatina, donde nuevamente la lluvia se dejará caer en el Circuito Gilles Villeneuve que incluso amenaza la carrera del día domingo.

