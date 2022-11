George Russell logró en el Gran Premio de Sao Paulo su primera victoria en la Fórmula 1

El inglés George Russell, encabezó, por delante de su compatriota Lewis Hamilton, un 'doblete' Mercedes para ganar el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil) y lograr su primera victoria en la Fórmula 1, en la penúltima carrera del año, que se disputó este domingo en el circuito de Interlagos.

The emotions come flooding out for our new winner 🥺



Yes @GeorgeRussell63... you really did THAT!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/BLVZrWfjkb