George Russell será el compañero de Lewis Hamilton en Mercedes en 2022

El piloto británico George Russell será el compañero de su compatriota Lewis Hamilton la próxima temporada en Mercedes, después de tres años en el equipo Williams.

La llegada de Russell se produce después de que Valtteri Bottas haya salido de Mercedes y firmado con Alfa Romeo, que tenía un asiento vacante tras el retiro de Kimi Raikkonen.

El piloto de 23 años siempre ha estado en el radar de Mercedes tras su debut en la Fórmula 1 en 2019.

Desde entonces, su resultado más notable, con uno de los bólidos menos fiables de la competencia, fue el segundo puesto en la clasificación del pasado Gran Premio de Bélgica, donde también quedaría segundo en la carrera, tras la no disputa por la lluvia.

A partir de 2022 vivirá su segunda experiencia en Mercedes, después de haber sustituido a Hamilton, que se contagió de covid, en el Gran Premio de Bahrein, instancia donde Russell estuvo cerca de ganar la carrera, sino hubiera sido por un error del equipo en un pit stop.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, apuntó que Russell es un "ganador en cada categoría" y que sus últimas tres temporadas en Williams han supuesto una "muestra de lo que el futuro le puede deparar en la Fórmula 1".

"Estoy seguro de que su relación con Lewis aumentará y que formarán una dupla fuerte para Mercedes en los próximos años", añadió.

✍️ @GeorgeRussell63 will race for the Team alongside @LewisHamilton from the 2022 F1 season! pic.twitter.com/pcyOqlSxdi