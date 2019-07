Giño al recuerdo: Mercedes correrá de blanco en homenaje a sus primeros bólidos

Mercedes lucirá en este Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 un nuevo diseño en los monoplazas del británico Lewis Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas, incorporando el color blanco mate en recuerdo de sus primeros bólidos de carreras.

Este fin de semana Mercedes celebra su 125 aniversario y para conmemorar esa cifra la escudería alemana presenta un diseño especial.

"Antes de la leyenda de las flechas plateadas, los coches de Mercedes eran blancos", explicó en su perfil de Twitter el equipo Mercedes-AMG de Fórmula 1.

La mitad trasera del W10 mantiene los colores habituales de los monoplazas de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, pero la parte delantera se viste de blanco mate y fusiona los logo antiguo y moderno de Mercedes Benz.

El Gran Premio de Alemania será, además, el número 200 de Mercedes en la Fórmula 1.

That #Motorsport125 look!! 😍



Our W10s will feature a special livery for the #GermanGP - paying homage to the design of classic @MercedesBenz racing cars of the past



Before the legend of the Silver Arrows, Mercedes cars raced in white - the national racing colour of Germany! ❤️ pic.twitter.com/ccuiTRFzpK