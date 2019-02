Haas fue la primera escudería en presentar su monoplaza para la temporada 2019

La escudería Haas, quinta en el Mundial de Constructores de Fórmula 1 del 2018, fue la primera en presentar su monoplaza para este año, el modelo VF-19.

El vehículo pasó a tener pintura negra y dorada, cambiando el negro, rojo y blanco de los tres años previos.

"Queremos hacer algo mejor que el año pasado, o por lo menos igual. Ese es nuestro objetivo, está claro que hay otros equipos que buscan evolucionar, pero esperamos hacer una gran temporada", dijo el jefe del equipo, Günter Steiner.

Los pilotos de este año seguirán siendo Kevin Magnussen y Romain Grosjean mientras el brasileño Pietro Fittipaldi es piloto de pruebas.

We're proud to present the #RichEnergy #HaasF1 VF-19 livery unveil. All change in the looks department for the new #F1 season!



