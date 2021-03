Hamilton superó a Verstappen sobre el final y abrió el año imponiendo sus términos

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso al holandés Max Verstappen (Red Bull) en un apretado final en el Gran Premio de Bahrein y logró la victoria número 96 de su carrera deportiva en el inicio de la temporada 2021 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El siete veces campeón mundial llegó a ser adelantado por Verstappen a tres vueltas del final, pero justo después de ponerse primero, el Red Bull perdió potencia y Hamilton recuperó el puesto.

Mercedes logró también el tercer lugar, gracias al finlandés Valtteri Bottas.

Completaron la zona de puntos el británico Lando Norris (McLaren), el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el español Carlos Sainz (Ferrari), el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

Las clasificaciones del GP de Bahrein

