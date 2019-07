Hamilton tras ganar el GP de Gran Bretaña: Es uno de los mejores días que puedo recordar

Tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña por sexta vez en su carrera, el piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) aseguró que "es uno de los mejores días" que recuerda.

"Hoy es uno de los mejores días que puedo recordar. He tenido muchos buenos días, pero hoy me he sentido fuerte. Ayer no fue mi día y sabía que podía dar más. Por eso, estaba algo frustrado conmigo mismo", explicó Hamilton en declaraciones recogidas por Movistar Fórmula 1.

Al líder destacado del Mundial, que en la clasificación terminó segundo por detrás de su compañero de equipo Valtteri Bottas, le salió bien la estrategia, aprovechándose de la entrada del coche de seguridad en la vuelta 20, lo que le permitió superar al piloto finlandés y sumar su 80º triunfo.

"Hoy quería atacar a Bottas, quería tirar y tirar para después esperar cuando parara. Conseguí que la estrategia funcionara", celebró.

En este sentido, señaló que estudió "mucho la estrategia" para esta carrera, algo que, en su opinión, "ha dado sus frutos" en el trazado de Silverstone, uno de los circuitos que más le gustan.

"Silverstone es uno de los mejores circuitos, y no lo digo por el sesgo de que sea el trazado de casa. Los mejores circuitos son aquellos que te permiten seguir al coche de delante de cerca y, aunque no sea fácil de adelantar. Necesitamos más pistas, más circuitos como este, porque tienes pistas como Mónaco en las que no puedes seguir a los coches", zanjó.