Hamilton tras la victoria de Bottas en Baku: "Fui demasiado amistoso en la primera curva"

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) declaró este domingo, tras acabar segundo en el Gran Premio de Azerbaiyán, que fue "demasiado amistoso" en la primera curva, que superó por detrás de su compañero y ganador, el finlandés Valtteri Bottas.

"No hice el trabajo en la clasificación, y él (Bottas) sí lo hizo. Y luego, en la carrera, fui demasiado amistoso en la primera curva y básicamente se lo di. Realizó una carrera fantástica y no cometió errores, por lo que mereció la victoria este fin de semana", dijo Hamilton a Sky.

"Esta no es nuestra carrera más fuerte de la temporada. Siempre ha sido una carrera difícil para mí, por lo que este es un resultado realmente bueno", explicó el pentacampeón mundial.

"No es que no lo disfrute, pero sufro aquí. Hay ciertas carreras en las que sufro y luego hay otras en las que no. Fui más rápido al final, pero ya era demasiado tarde", comentó.

"Fue un resultado fantástico para el equipo. Valtteri hizo un trabajo excepcional este fin de semana y realmente merece la victoria. Fue una actuación muy mala por mi parte, así que solo tengo que trabajar duro", finalizó.