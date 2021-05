La ácida crítica de Lewis Hamilton: La Fórmula 1 se ha convertido en un club de niños billonarios

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo y actual líder del campeonato de Fórmula 1, aseguró en una entrevista que este jueves publica el diario español As que la máxima categoría "se ha convertido en un club de niños billonarios".

El piloto inglés consideró que "si tuviera que volver a empezar desde una familia de clase trabajadora, sería imposible que hoy estuviera aquí".

"Porque los otros chicos tendrían muchísimo más dinero. Tenemos que trabajar para cambiar eso y que este sea un deporte accesible, para ricos y para personas con un origen más humilde", dijo.

En ese sentido, Lewis Hamilton plasmó su intención de promover la diversidad en su deporte y su deseo de "ayudar a otra persona a que cumpla sus sueños".

"Yo he conseguido muchas cosas, pero ahora toda mi concentración se va hacia ayudar a los demás. Estoy viviendo un sueño, no necesito nada para mí", subrayó.

Preguntado sobre sus orígenes, Hamilton comentó que "nunca" ha visto en la parrilla a otro piloto negro.

"Mi padre, mi hermano y yo siempre éramos las únicas personas de color, era lo normal para nosotros aunque siempre fuimos conscientes. Se volvió normal, claro, aunque al principio era obvio que no éramos bienvenidos. Incluso hoy, es lo mismo. Después del karting sí coincidí con un par de pilotos chinos o asiáticos. Pero ningún piloto negro. Me di cuenta desde el primer momento en que llegué al circuito de karting, y me lo recordaron en cada carrera desde que tengo ocho años. Pero sigue pasando ahora, aquí hay un piloto asiático, no hay ninguno negro y tampoco viene por detrás", lamentó.

Para combatir esa situación, el piloto de Stevenage decidió poner "en marcha una comisión que mostrará todos esos desafíos que la gente negra sufre y posiblemente la gente blanca no".