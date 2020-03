La crítica de Lewis Hamilton: Hay gente totalmente irresponsable y egoísta

El piloto multicampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, está muy pendiente de lo que sucede con el coronavirus en el mundo y mostró su preocupación por la cantidad de muertes provocadas por el COVID-19.

Y en ese sentido, el británico decidió expresar públicamente su descontento con una gran parte de la sociedad que no acata las órdenes de cada gobierno a la hora de no cumplir con el aislamiento social, principal causa de la cantidad de contagios en el planeta.

"Me entristece mucho la cantidad de muertes que está habiendo en todo el mundo. Sé que la mayoría de nosotros tenemos un conocimiento limitado del porqué y el cómo esto ha sucedido. No podemos hacer nada salvo autoaislarnos, intentar no contagiarnos y así evitamos propagarlo. Hay gente que todavía va a clubs y bares y hay grandes reuniones, lo que personalmente siento como algo totalmente irresponsable y egoísta", aseguró el piloto de Stevenage a través de un comunicado que publicó en su historia de Instagram.

Al mismo tiempo, también tuvo emotivas palabras para quienes trabajan para ayudar al otro en plena crisis: "Estoy rezando cada día por la seguridad de mis familias, pero también rezo por ti. Estoy rezando por los que trabajan en tiendas, entregas, médicos y enfermeras que ponen en riesgo su salud para ayudar a otras personas y a mantener los países en funcionamiento. Esos son los héroes. Por favor manténganse a salvo", expresó.