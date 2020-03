La Fórmula 1 anunció la cancelación del Gran Premio de Australia por el coronavirus

La Fórmula 1 anunció este jueves mediante un comunicado que debido al coronavirus se cancela el Gran Premio de Australia, que iba a llevarse a cabo este domingo en Melbourne.

Los organizadores publicaron en Twitter que "la Fórmula 1 con la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), con el completo apoyo de la Corporación del Gran Premio de Australia, ha tomado la decisión de que todo las actividades del Gran Premio de Australia serán canceladas".

La competencia ya se había visto mermada luego de que la escudería McLaren informara su marginación del evento por el test positivo en coronavirus de un miembro del equipo.

Con esto queda pospuesto el inicio del Campeonato Mundial del certamen automovilístico más importante del planeta.

Mira la publicación en Twitter de la Fórmula 1:

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH