Lance Stroll sorprendió y logró su primera pole position en lluviosa jornada en el GP de Turquía

El canadiense Lance Stroll (Racing Point) dio la sorpresa y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Turquía, en la decimocuarta fecha del Mundial de Fórmula 1.

En una sesión de calificación caótica, Stroll logró la primera 'pole' de su carrera en F1 al cubrir los 5.340 metros de la lluviosa pista turca en un minuto, 47 segundos y 765 milésimas, 290 menos que el holandés Max Verstappen (Red Bull) y con medio segundo de ventaja sobre su compañero mexicano Sergio Pérez, que arrancará tercero.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder de la competencia y actual campeón, debió conformarse con el sexto lugar para la largada.

Tras la jornada, que se vio retrasada por lluvia, el piloto norteamericano se mostró muy feliz: "No puedo plasmar en palabras lo que siento ahora mismo, no me esperaba acabar tan adelante, porque justo antes de la calificación no sabía si realmente seríamos tan competitivos".