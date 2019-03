Las clasificaciones de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Bahrein

Revisa las clasificaciones del Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1, así como de los Mundiales de pilotos y constructores.

Gran Premio de Baréin (57 vueltas = 308,238 kms.):

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1h34'21"295

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 2"980

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 6"131

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 6"408

5. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 36"068

6. Lando Norris (GBR/McLaren) a 45"754

7. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) a 47"470

8. Pierre Gasly (FRA/Red Bull) a 56"094

9. Alexander Albon (GBR/Toro Rosso) a 1'02"697

10. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) a 1'03"696

11. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) a 1'04"599

12. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) a 1 vuelta

13. Kevin Magnussen (DIN/Haas) a 1 vuelta

14. Lance Stroll (CAN/Racing Point) a 1 vuelta

15. George Russell (GBR/Williams) a 1 vuelta

16. Robert Kubica (POL/Williams) a 2 vueltas

17. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) No acabó

18. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) No acabó

19. Carlos Sainz (ESP/McLaren) No acabó

Retirado: Romain Grosjean (FRA/Haas) vuelta 16

Vuelta rápida (1 punto): la 38 de Leclerc en 1'33"411 a 108,575 kms/h.

Clasificación de pilotos:

1. Valtteri Bottas 44 puntos

2. Lewis Hamilton 43

3. Max Verstappen 27

4. Charles Leclerc 26

5. Sebastian Vettel 22

6. Kimi Raikkonen 10

7. Lando Norris 8

8. Kevin Magnussen 8

9. Nico Hulkenberg 6

10. Pierre Gasly 4

11. Alexander Albon 2

11. Lance Stroll 2

13. Daniil Kvyat 1

14. Sergio Perez 1

15. Antonio Giovinazzi 0

16. George Russell 0

17. Robert Kubica 0

18. Daniel Ricciardo 0

19. Carlos Sainz 0

Clasificación de constructores:

1. Mercedes 87 puntos

2. Ferrari 48

3. Red Bull Racing-Honda 31

4. Alfa Romeo Racing-Ferrari 10

5. McLaren-Renault 8

6. Haas-Ferrari 8

7. Renault 6

8. Scuderia Toro Rosso-Honda 3

9. Racing Point BWT Mercedes 3

10. Williams-Mercedes 0

Próxima carrera: Gran Premio de China, del 12 al 14 de abril en el circuito de Shanghai.