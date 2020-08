Las clasificaciones del Gran Premio de Bélgica tras un nuevo triunfo de Hamilton

El británico Lewis Hamilton se afianzó como líder de la clasificación mundial de la Fórmula tras imponerse en el Gran Premio de Bélgica, la séptima fecha del Mundial 2020 de Fórmula 1.

Revisa acá los números que dejó la carrera

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1h24:08.761

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 8.448

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 15.455

4. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 18.877

5. Esteban Ocon (FRA/Renault) a 40.650

6. Alexander Albon (TAI/Red Bull) a 42.712

7. Lando Norris (GBR/McLaren) a 43.774

8. Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri) a 47.371

9. Lance Stroll (CAN/Racing Point) a 52.603

10. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) a 53.179

11. Daniil Kvyat (RUS/Alpha Tauri) a 1:10.200

12. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) a 1:11.504

13. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) a 1:12.894

14. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 1:14.920

15. Romain Grosjean (FRA/Haas) a 1:16.793

16. Nicholas Latifi (CAN/Williams) a 1:17.795

17. Kevin Magnussen (DIN/Haas) a 1:25.540

Retirados

George Russell (GBR/Williams) 9

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 9

No salió

Carlos Sainz (ESP/McLaren)

- Líderes sucesivos: Hamilton, de la vuelta 1 a la 44 (meta).

- Vuelta rápida: Ricciardo, en la 44 (1:47,483)

- Proxima carrera: Gran Premio de Italia, en Monza, el 6 de septiembre.

Ranking de Pilotos.

Así quedó el ranking de pilotos

DRIVER STANDINGS: ROUND SEVEN 🏆



A clear lead for @LewisHamilton - but close battles elsewhere in the top ten 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/GhbJqiSIfl