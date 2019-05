Lewis Hamilton comandó la segunda sesión de entrenamientos libres en Mónaco

El británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas comandaron con holgura la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, con la escudería Mercedes dominando a sus rivales.

Hamilton y Bottas tomaron distancia en la segunda ronda de entrenamientos en el Principado. El alemán Sebastian Vettel dejó su Ferrari en tercera posición, a 0,763 segundos de Hamilton en su giro más rápido.

Pierre Gasly (Red Bull), un sorprendente Alexander Albon (Toro Rosso) y Max Verstappen (Red Bull) se repartieron de la cuarta a la sexta posiciones, pero casi a un segundo del líder del Mundial.

Ese margen lo superan el danés Kevin Magnussen (Haas), el italiano Antonio Giovinazzi y el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo). El joven monegasco Charles Leclerc cerró el top-10, con su Ferrari.

Hasta 46 valiosas vueltas rodó en los Libres 2 el español Carlos Sainz, a quien McLaren dejó en blanco en la primera tanda por un problema en la batería. El madrileño dejó su monoplaza en la decimotercera posición, tras su compañero, el británico Lando Norris.

Los dos McLaren se vieron por delante en los Libres 2 del Toro Rosso del ruso Daniil Kvyat (14º), de los Racing Point del mexicano Sergio Pérez (15º) y el canadiense Lance Stroll (18º), de los Renault del alemán Nico Hulkenberg (16º) y el australiano Daniel Ricciardo (17º) y de los Williams del británico George Russell y el polaco Robert Kubica, quienes cerraron la clasificación.

FP2 CLASSIFICATION ⏱️@LewisHamilton tops the time sheets for the second straight session 🚀



Another impressive display by @alex_albon in P5 👏#F1 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/X2daW295Yy