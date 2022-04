Lewis Hamilton confirmó deseo de comprar Chelsea y Verstappen lo criticó por traicionar a Arsenal

El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton confirmó que quiere ser parte de un consorcio que busca comprar el club Chelsea, no obstante, su máximo rival en las últimas temporadas del Mundial, el neerlandés Max Verstappen le lanzó una dura crítica.

"Chelsea es uno de los equipos más grandes del mundo", dijo Hamilton, según declaraciones difundidas por la BBC.

"Es una gran oportunidad de ser parte de algo tan grande. Sir Martin (Broughton) se tomó el tiempo para hablar conmigo por teléfono y explicarme sus objetivos y los de su equipo si ganaban la licitación, lo cual fue increíblemente emocionante y muy alineado con mis valores", explicó.

"He sido fanático del fútbol desde que era un niño. Jugué en el equipo de la escuela todos los años en mi infancia y he estado en numerosos partidos. Cuando era joven, quería encajar y todos los niños apoyaban a diferentes equipos. Recuerdo cambiar de equipo y mi hermana me golpeaba y me decía que tenías que apoyar al Arsenal, así que me convertí en seguidor del Arsenal", comentó Hamilton.

Justamente eso fue criticado por el vigente campeón mundial: "Soy aficionado del PSV y nunca compraría al Ajax. Y si fuera a comprar un club de fútbol, me gustaría ser el propietario total y tomar las decisiones yo mismo, no solo poseer un pequeño porcentaje", disparó.

"¿Hamilton? Pensé que era hincha del Arsenal, ¿no? Si eres un aficionado del Arsenal que va por el Chelsea, eso es bastante interesante... Pero todos hacen lo que quieren con su dinero, así que veamos qué sale de eso", añadió.