Lewis Hamilton fue criticado por homenajear a DMX y no al Príncipe Felipe tras su muerte

El campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, fue objeto de numerosas críticas de algunos fanáticos luego que realizara un tributo al fallecido rapero DMX, pero no dijera nada tras la muerte del Príncipe Feilpe de Edimburgo.

De acuerdo a lo que sostuvieron quienes publicaron algunos comentarios contra el británico, extrañaron que el monarca del automovilismo rindiera un homenaje a la familia real el mismo día que usó sus redes para comentar el deceso del estadounidense.

"Estoy devastado al conocer sobre la muerte de DMX. Crecí escuchando su música, sus palabras e historias me ayudaron a atravesar momentos difíciles cuando era un niño y estoy muy agradecido por su sabiduría y luz. Se fue muy pronto, pero espero que a un lugar más pacífico. Descansa en paz, DMX", escribió Hamilton.

Estos dichos causaron desilusión en muchos usuarios de Twitter que cargaron contra la figura de la Fórmula 1 e incluso lo apuntaron por ser irrespetuoso con un "hombre mucho más grande y mejor que elegiste ignorar". Otro le indicó que "el Príncipe Felipe murió. Probablemente hizo mucho más por la sociedad que DMX".

I’m devastated to wake up to the death of DMX. I grew up listening to him, his words and stories got me through some difficult times as a kid and I’m so grateful for his wisdom and light. Gone too soon but I hope on to a more peaceful place. Rest in peace DMX pic.twitter.com/yu6lWmqWfe