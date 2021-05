Lewis Hamilton ganó en Portimao y reforzó su liderato en la Fórmula 1

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1, tras ganar este domingo el Gran Premio de Portugal, el tercero del certamen, que se disputó en el circuito de Portimao.

Hamilton ganó la carrera por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) -que marcó la vuelta rápida y lo secunda en el campeonato, a siete puntos- y de su compañero finlandés Valtteri Bottas, que salió desde la pole position y acabó tercero en la pista del Algarve.

El que terminó cuarto fue el méxicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull), mientras que el inglés Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fueron quinto y sexto, respectivamente.

Con este triunfo, Hamilton reforzó su poderío en la Formúla 1 y se preparará para el Gran Premio de Montmeló, Barcelona, que se disputará el próximo fin de semana.

