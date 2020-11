Lewis Hamilton ganó la "pole" y saldrá primero este domingo en el GP de Bahrein

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quien hace dos domingos igualó el récord histórico de siete títulos del alemán Michael Schumacher, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Bahrein, el decimoquinto del Mundial de Fórmula 1, en el circuito de Sakhir.

Hamilton amplió a 98 su propio récord histórico de 'poles' al dominar la sesión de calificación de este sábado, en la que cubrió los 5.412 metros de la pista bahrainí en un minuto, 27 segundos y 264 milésimas, 289 menos que su compañero finlandés Valtteri Bottas, que arrancará junto a él desde la primera fila en la antepenúltima carrera del año.

BREAKING: @LewisHamilton takes pole in Bahrain!



He beats @ValtteriBottas (P2) and @Max33Verstappen (P3) - it's the 98th of his career!#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/IlugHaYV3h