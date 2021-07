Lewis Hamilton se hizo fuerte tras el retiro de Verstappen y ganó el GP de Gran Bretaña

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (Mercedes) ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Silverstone, y así le recortó 25 puntos al líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se retiró en la primera vuelta, tras accidentarse sin mayores consecuencias físicas.

Hamilton amplió a ocho su récord de victorias en Silverstone al lograr su cuarto triunfo del año, esta vez por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fue segundo; y del otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas, que acabó tercero.

Después de la décima prueba del año, Verstappen lidera el campeonato con 185 puntos, ocho más que Hamilton, que provocó el delirio de los 140.000 espectadores que abarrotaron Silverstone cuando adelantó a Leclerc a falta de dos de las 52 vueltas que se dieron a la mítica pista inglesa.

Los McLaren del inglés Lando Norris y del australiano Daniel Ricciardo concluyeron cuarto y quinto, respectivamente, este domingo en Inglaterra; donde el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) fue octavo,

El francés Esteban Ocon, compañero de Alonso en Alpine, acabó noveno; un puesto por delante del japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), que también entró en los puntos este domingo en la legendario pista de Northhampton, sede, hace 71 años, de la primera carrera de toda la historia de la Fórmula Uno.

La próxima carrera, el Gran Premio de Hungría, de disputará el 1 de agosto en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Así quedó el GP de Gran Bretaña

