Lewis Hamilton se mostró feliz por la coronación de Mercedes: Son los héroes no reconocidos

El británico Lewis Hamilton se mostró feliz tras su primer lugar en el Gran Premio de Imola, un triunfo que ayudó a su equipo Mercedes a conquistar el séptimo campeonato de constructores consecutivo.

"Fue una carrera en la que necesité dar todo desde la salida y estoy sobrecogido porque miro a mi equipo y sé que todos los que están aquí y en las fábricas, son los héroes no reconocidos, los que han estado peleando, luchando y que han innovado", declaró tras la carrera.

El séxtuple campeón indicó que es "un honor formar parte de este éxito" de Mercedes y destacó todo el trabajo que hay detrás.

"Es increíble. En el equipo todo el mundo es muy preciso, todos los fines de semana hay que desmontar y montar el coche. Ser siete veces campeones es algo que podré contar a mis nietos algún día", señaló.

De igual forma, el británico no dejó asegurada su presencia en la escudería en 2021: "Ni siquiera yo sé si estaré aquí el año que viene, pero eso no me preocupa en este momento".

Hamilton está cerca también de ganar el título de pilotos, que podría levantar en la siguiente prueba d el campeonato, en Turquía.