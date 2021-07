Lewis Hamilton: Verstappen fue muy agresivo, no me dio espacio

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), que ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula 1, declaró, tras elevar a 99 su propio récord de victorias en la categoría reina en el circuito de Silverstone, que el de este domingo "ha sido un triunfo sobrecogedor".

"Ha sido tremendo, ha sido una carrera muy difícil. Es sobrecogedor", declaró tras su victoria, a pie de pista, Hamilton, de 36 años, que firmó su cuarto éxito del año, con el que le recortó 25 puntos al líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull, de 23), retirado en la primera curva, tras accidentarse al tocarse con el anterior.

"Max fue muy agresivo y yo iba a su lado. Él no me dio espacio. Tanto si estoy de acuerdo o no con mi sanción, sigo estando aquí", comentó en relación al choque que terminó con el neerlandés contra los muros de contención.