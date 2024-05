Max Verstappen celebró en el GP de Emilia-Romagna

El tricampeón mundial de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, ganó con su Red Bull el Gran premio de Emilia-Romagna, séptima carrera del año, en la que superó en el podio al británico Lando Norris (McLaren) y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Verstappen celebró su quinta victoria de la temporada, en la que comanda el Mundial de Pilotos con 161 puntos, 48 más que Leclerc, que antecedió al McLaren del australiano Oscar Piastri.

"A lo largo de la carrera tuve que esforzarme mucho para intentar crear una ventaja en la largada. Creo que con los neumáticos medios fuimos bastante fuertes", relató Verstappen, quien inició desde la "pole position".

La próxima prueba de la temporada tendrá lugar en Mónaco el próximo fin de semana.

🏁 Max holds off Lando to the flag

🏆 Ferrari on the podium on home turf

📈 Lance marks 150 starts with points



Here's the top ten from the #ImolaGP 👇#F1 pic.twitter.com/KZQDswSHcC