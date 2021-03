Max Verstappen confirmó los pronósticos y se hizo de la pole en Bahrein

El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero en el Gran Premio de Bahrein al hacerse con la pole position en las clasificaciones realizadas este sábado en el circuito de Sakhir.

Verstappen, gran dominador de las tres sesiones de entrenamientos, confirmó los pronósticos al hacerse con la cuarta pole de su carrera deportiva.

Batió en la pelea por el primer lugar al británico Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón mundial, por 388 milésimas, y que saldrá también de la primera fila.

Por detrás de Verstappen y Hamilton se ubicó el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), tercero, seguido por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), una de las sorpresas de la sesión.

Cerraron los diez primeros lugares el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el británico Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz, Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

Así quedó la grilla de largada para el GP de Bahrein

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING ⏱️



A dream weekend continues for @Max33Verstappen as he powers to pole 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/g9UABr1EK2