Max Verstappen confirmó su buen momento y ganó la pole position en Francia

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Francia, séptima fecha del campeonato, que se disputa en el circuito de Paul Ricard.

Verstappen firmó la quinta pole position de su carrera en F1 tras dominar la sesión de calificación, al cubrir los 5.842 metros de la pista francesa en un minuto, 29 segundos y 990 milésimas.

Lo acompañará en la primera fila de salida el séptuple campeón mundial, Lewis Hamilton (Mercedes), quien está cuatro puntos abajo en la clasificación general.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) saldrá tercero desde la segunda fila, al lado del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), cuarto en la calificación.

Mira la grilla de largada para el GP de Francia

Q3 CLASSIFICATION



Your final order from qualifying in Le Castellet!#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/MqleoSupFF