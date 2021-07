Max Verstappen fue trasladado a un hospital tras choque con Hamilton

Red Bull Racing informó que el piloto Max Verstappen tuvo que ser trasladado a un hospital luego del choque que protagonizó con el británico Lewis Hamilton en el Circuito de Silverstone.

La escudería dijo en un tuiteo que tras el incidente fue llevado de manera inmediata al Centro Médico del Circuito de Silverstone y tras los exámenes de los médicos fue llevado a un hospital local para otras pruebas.

En la novena de las 18 curvas del circuito de Silverstone, el Mercedes del inglés tocó con el neumático trasero derecho del neerlandés y sacó de la carrera al representante de Red Bull.

Following an assessment by the trackside doctors at Silverstone Circuit Medical Centre, Max Verstappen has been taken to a local hospital for further precautionary tests.



Further updates will follow in due course. #BritishGP