Max Verstappen ganó la primera clasificación al sprint y saldrá desde la pole en Silverstone

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato, logró la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial, después de ganar este sábado, en Silverstone, la primera calificación de la historia de la Fórmula 1 que se resolvió mediante una carrera sprint.

Verstappen cubrió en primer lugar las 17 vueltas a la pista de Silverstone (Inglaterra), de 5.891 metros, para completar un recorrido de 100 kilómetros; y saldrá primero este domingo en el décimo Gran Premio del año, por delante de los dos Mercedes, el del séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Mercedes, segundo en el Mundial) y el del finlandés Valtteri Bottas, que acabaron segundo y tercero, respectivamente, este sábado.

Los tres primeros de la prueba sprint sumaron tres, dos y un puntos, respectivamente; y ocuparán los tres primeros puestos de la parrilla en la carrera de este domingo, prevista a 52 vueltas, para completar 306,5 kilómetros.

La bautizada clasificación al sprint básicamente consiste en la introducción de una carrera de media hora el sábado para configurar la parrilla del domingo.

La intención de los organizadores es tener al menos una sesión competitiva e interesante cada día de Gran Premio, ya que la parrilla para esa carrera al sprint se configura el viernes en los piques de entrenamiento.

Así quedó la grilla de largada

CLASSIFICATION: F1 SPRINT



Confirmation of the win for @Max33Verstappen, who takes an extra three championship points and claims pole position for Sunday's race #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ll7JWDX5jj