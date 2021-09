Max Verstappen mostró su mejor momento y ganó la pole position en Monza

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, demostró su gran momento al arrebatarle este sábado la pole position al británico Lewis Hamilton en la clasificación al esprint del Gran Premio de Monza.

En la segunda clasificación al esprint de la historia de la Fórmula 1, tras la de Silverstone, Hamilton pagó su pésima salida y perdió tres posiciones en la parrilla hasta colocarse quinto, con Max Verstappen que lo aprovechó para hacerse con la primera posición ya que el finlandés Valtteri Bottas, pese a ganar la "mini" carrera de este sábado, saldrá en la última plaza al estar penalizado por cambiar su unidad de potencia.

Verstappen se hizo también con tres puntos en la clasificación, lo que le permitió incrementar su ventaja sobre Hamilton a seis unidades.

El australiano Daniel Ricciardo (McLaren) saldrá segundo mientras que su compañero, el británico Lando Norris, partirá en la tercera plaza.

Así quedó la grilla de largada

🏁 LAP 18/18: END OF RACE 🏁



TOP 10

Bottas* 👏

Verstappen

Ricciardo

Norris

Hamilton

Leclerc

Sainz

Giovinazzi

Perez

Stroll



*Bottas is taking new power unit components for Sunday's Italian Grand Prix and will start at the back of the grid#ItalianGP 🇮🇹 #F1Sprint pic.twitter.com/zvwQVwfYUv