Max Verstappen repitió y fue el más rápido en la segunda práctica libre

El holandés Max Verstappen (Red Bull), que había sido el más veloz en la primera práctica, repitió el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Turquía, el decimocuarto del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito del Istanbul Park, en las afueras de Estambul.

En su mejor vuelta, Verstappen cubrió los 5.340 metros de la pista turca en un minuto, 28 segundos y 330 milésimas, 401 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en una sesión en la que los dos Mercedes, el del finés Valtteri Bottas -a más de medio segundo- y el del inglés Lewis Hamilton -que el domingo puede igualar el récord de siete Mundiales del alemán Michael Schumacher; y que se quedó a ocho décimas- acabaron tercero y cuarto, respectivamente.

El tercer y último entrenamiento libre se disputará este sábado, horas antes de la calificación que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 309,7 kilómetros.

Mira acá los resultados de la práctica

And just like that, we're all done with Friday!



Here's how the drivers finished in our second session 👇#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/zZCvzlkZas