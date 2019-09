Médico de Michael Schumacher: No experimenté ni hago milagros

Philippe Menasché usó en el ex campeón una técnica que apenas se usa hace dos años.

El cirujano cardíaco que operó al ex campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher en París a mediados de septiembre, Philippe Menasché, negó que realizara una intervención experimental y dijo que su labor no pasa por hacer milagros.

"Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún experimento, término abominable que no se corresponde con una visión sería de la medicina", comentó en entrevista con el diario italiano La Repubblica.

Menasché apuntó que su técnica de transfusión de células madre al corazón finalizó su fase de ensayos hace dos años.

"Hubo una explosión de atención hacia nuestro departamento, pero la situación ya se ha normalizado", explicó el doctor sobre la atención mediática que recibió los días de la operación y apuntó que "todos me buscan, pero no he usado curas experimentales".

Menasché destacó, sobre la técnica de células madre, que "ha habido muchos progresos en los últimos 20 años, pero lo cierto es que todavía sabemos muy poco".