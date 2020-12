Mercedes anunció a George Russell como reemplazante de Hamilton en el GP de Sakhir

El equipo Mercedes-AMG Petronas anunció que el británico George Russell será el sustituto de Lewis Hamilton, que dio positivo por coronavirus el martes, en el Gran Premio de Sakhir de Fórmula Uno, que se disputará este fin de semana.

Russell, de 22 años, fue liberado por Williams Racing, equipo asociado a Mercedes al que pertenece el piloto, para correr en Bahrein. El espacio que deja Russell en Williams lo ocupará su compatriota Jack Aitken.

Russell es piloto de Williams Racing desde 2019 después de un paso exitoso por GP3 y Fórmula 2. Será el tercer británico en correr para Mercedes Benz tras Stirling Moss y el propio Hamilton.

Jack Aitken, el sustituto de Russell en Williams Racing, es reserva del equipo y debutará en Fórmula 1 en el circuito de Sakhir, el penúltimo Gran Premio de la temporada.

El campeón del mundo, Lewis Hamilton, permanece en cuarentena después de ser diagnosticado de Covid-19 el martes. El británico solo presenta síntomas leves de la enfermedad y estará diez días aislado siguiendo los protocolos sanitarios.

It's official ✍️😉 @GeorgeRussell63 will replace Lewis this weekend in Sakhir 👊