Mexicano Sergio Pérez dio positivo por coronavirus y no correrá en Silverstone

La FIA y los organizadores del Mundial de Fórmula 1 informaron este jueves que el piloto mexicano Sergio Pérez, del equipo Racing Point, dio positivo por coronavirus y no podrá competir este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito inglés de Silverstone.

"Tras el anuncio de hoy de que Sergio Pérez, del equipo BWT Racing Point Formula 1, produjo un resultado no concluyente en la prueba de Covid-19 en el circuito de Silverstone antes del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de la FIA de 2020, la FIA y la Fórmula 1 pueden confirmar ahora que el resultado de su nueva prueba es positivo", señala.

Agrega que "Pérez ha entrado en autocuarentena de acuerdo con las instrucciones de las autoridades de salud pública pertinentes, y continuará siguiendo el procedimiento ordenado por esas autoridades".

"Con la asistencia del organizador local del Gran Premio de Gran Bretaña, las autoridades sanitarias locales y el delegado de la FIA para Covid-19, se emprendió una iniciativa de seguimiento completo y se pusieron en cuarentena todos los contactos estrechos", precisa.

Los procedimientos establecidos por la FIA y la Fórmula 1 "han previsto la rápida contención de un incidente que no tendrá mayor impacto en el evento de este fin de semana".

