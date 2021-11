"Mi mayor inspiración": El emotivo homenaje de Lewis Hamilton a Ayrton Senna en la previa del GP de Sao Paulo

El británico Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, dedicó un emotivo homenaje al fallecido ídolo brasileño Ayrton Senna, en la previa del Gran Premio de Sao Paulo que se correrá este fin de semana en Interlagos.

En sus redes sociales, Hamilton compartió una fotografía editada en donde está acompañado por su héroe, a quien llamó "mi mayor inspiración".

"Fue la forma en que corrió, su pasió por la vida y por este deporte. Pero más que todo, fue la forma en que enfrentó un sistema que no fue muy amable con él", destacó Hamilton.

"Que el legado de Ayrton Senna viva para siempre, especialmente en este vibrante fin de semana", terminó el heptacampeón del mundo.

Las palabras de Hamilton están cargadas de simbolismo, ya que Interlagos no solo fue una pista gloriosa para Senna: En ese mismo lugar, el británico conquistó su primer título de la Fórmula 1.

Actualmente, el piloto de Mercedes está segundo con 293.5 puntos en la clasificación general, disputando la corona de la F1 con el neerlandés Max Verstappen, quien solo tiene 19 unidades de ventaja.

My greatest inspiration. It was the way he raced, his passion for life and for the sport. But more than anything it was the way he faced alone a system that wasn’t always kind to him. May Aryton Senna’s legacy live on forever, especially vibrant this weekend pic.twitter.com/SmA4QQpOul