Red Bull reveló su nuevo monoplaza para afrontar la temporada de la Fórmula 1

La escudería de Fórmula 1 Red Bull reveló este miércoles las primeras imágenes de su monoplaza para la temporada 2019, el RB15.

Este bólido será el primero de Red Bull en su nueva alianza con los motores Honda y con Aston Martin como patrocinador.

El auto fue probado por primera vez en el circuito británico de Silverstone, donde el holandés Max Verstappen y el francés Pierre Gasly, los dos pilotos oficiales del equipo, se pusieron al volante.

Verstappen tratará de devolver a Red Bull a la senda del triunfo que la marca austríaca obtuvo con el alemán Sebastian Vettel.

Entre 2010 y 2013, Red Bull monopolizó los cuatro campeonatos de pilotos y de escuderías y a partir de 2014, con la marcha de Vettel, los austríacos han entrado en un bache del que esperan salir con la nueva alianza con Honda.

Here's your first glimpse of the #RB15 👀 🙌 pic.twitter.com/7yrOgTuizg

Unleashing the #RB15 for the very first time! 🙌🔈 pic.twitter.com/YVJKbNxvUo