Renault confirmó el retorno de Fernando Alonso a la Fórmula 1

El español Fernando Alonso volverá competir en el Mundial 2021 de Fórmula 1 dos temporadas después de su salida de la máxima competición y lo hará de la mano de Renault, con la que ganó sus dos títulos mundiales, en 2005 y 2006, en la que será su tercera etapa en la escudería francesa.

El asturiano decidió marcharse de la F1 al concluir el 2018, acumulando 17 temporadas en la categoría reina del automovilismo con un balance de dos títulos mundiales, 32 victorias, 22 poles position y 97 podios. Un retiro temporal que, como anunció Renault este miércoles, concluirá el próximo año.

Alonso sustituirá al australiano Daniel Ricciardo, quien ya anunció su marcha a McLaren para ocupar el puesto del español Carlos Sainz después de que este firmase un contrato por dos temporadas para vestir de rojo Ferrari.

El piloto español comunicó el 18 de agosto de 2018 su decisión de marcharse de la Fórmula 1 a final de esa temporada, pero ya avisó en su, hasta la fecha, última carrera, el 25 de noviembre, que era un "hasta luego" y no un "adiós"; algo que ha demostrado este miércoles.

El bicampeón del mundo de F1 aprovechó estos dos años para embarcarse en otros y diversos retos en el automovilismo.

El asturiano se proclamó bicampeón del mundo del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) y venció dos veces en la mítica prueba de las 24 Horas de Le Mans con el equipo Toyota. Además, demostró su buen hacer en las competiciones de resistencia logrando la victoria en otra histórica carrera como las 24 Horas de Daytona.

"Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I'm now looking ahead. It's a great source of pride and with an immense emotion I'm returning to the team [...]" - @alo_oficial