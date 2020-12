Romain Grosjean se tomó con humor su salida del hospital: Todavía soy lento escribiendo

El francés Romain Grosjean, piloto de Fórmula 1 en el equipo Haas, se tomó con humor en sus redes sociales su salida del hospital tras el grave accidente que sufrió el pasado domingo en el GP de Bahrein.

"Nunca pensé que unas cuantas sentadillas me harían feliz", publicó el piloto junto a una foto en la que se ven sus manos vendadas.

"Cuerpo recuperándose bien del impacto. Ojalá ocurriera lo mismo con las quemaduras de mis manos. Dedos cruzados. Gracias nuevamente por todos los mensajes", añadió.

Grosjean finalizó apuntando que "todavía es muy lento escribiendo" junto a un emoticono de carcajadas.

Never thought that a few body weight squats would make me happy. Body recovering well from the impact . Hopefully same about the burns on my hands. 🤞

Thank you again to everyone for the messages.

Ps: still very slow at typing 🤣#r8g pic.twitter.com/PHr5nMZsZG