Sebastian Vettel comandó la segunda sesión de prácticas en Hungría

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue el mejor este viernes en el lluvioso segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría, el tercero del Mundial de Fórmula 1, y en el que ocho de los 20 pilotos, entre ellos el séxtuple campeón Lewis Hamilton (Mercedes), no marcaron tiempo.

Vettel cubrió, en la mejor de sus vueltas, con neumático de mojado, los 4.381 metros del circuito de las afueras de Budapest en un minuto, 40 segundos y 464 milésimas, 272 menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), líder del Mundial.

El español Carlos Sainz (McLaren) fue tercero, a un segundo y tres décimas del germano.

El tercer y último entrenamiento libre se disputará este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical.

