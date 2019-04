Sebastian Vettel: "No somos los favoritos para Barcelona"

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) comentó este domingo tras acabar tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán que, a tenor de los visto en la primeras cuatro carreras, su equipo no es favorito en la quinta, dentro de dos semanas en Barcelona.

"Obviamente, en la media de las últimas cuatro carreras, no estábamos del todo ahí y no somos los favoritos para Barcelona", dijo Vettel en declaraciones que reproduce Motorsport.com.

"Pero el equipo está de buen humor. Tenemos alguna actualización más para meter en el coche, así que... necesitamos perseguirlos (a Mercedes)", agregó.

Sobre el Gran Premio de España, Vettel dijo: "Esperamos un fin de semana sin problemas porque nuestros primeros cuatro fines de semana no han sido del todo tranquilos. Será crucial atraparlos y cambiar las cosas".

Al repasar la carrera de Baku, Vettel dijo: "La primera parte fue realmente mala, sufrí para que los neumáticos funcionaran. Estaban demasiado fríos, los dañé, y luego estaban muy calientes y dañados. Nunca funcionaron bien realmente".

"Me sentí incómodo e inconsistente, y no notaba confianza con el coche. Eso no es algo muy bueno en un circuito como este", dijo.

"Después de eso, me sorprendió, esperaba una tanda más complicada con los medios, pero no tuve problemas para hacerlos funcionar y duraron hasta el final sin ningún problema. Estuve mucho más feliz y con mucha más confianza, y creo que tuvimos algo de ritmo para mantener el suyo, a veces ejerciendo un poco de presión", añadió.

"Tenemos las herramientas y tenemos que juntar todo el paquete, que parece que nos está costando. Estamos teniendo más dificultades con los neumáticos este año que otros", concluyó.