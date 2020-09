Sebastian Vettel quedó eliminado en la primera ronda de la qualy en Monza

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) -cuádruple campeón del mundo (2010-13, con Red Bull) quedó eliminado este sábado en la primera ronda (Q1) de la sesión de calificación para el Gran Premio de Italia, el octavo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Monza.

Vettel manifestó su frustración cuando se dirigió a los boxes, evidenciando la crisis de Ferrari, que saca un pésimo resultado en su propio territorio.

"No me puedo enfadar con nadie en concreto. Simplemente, el 'timing' no fue el adecuado y nos encontramos en mitad de mucho tráfico", indicó al canal de televisión alemán RTL Vettel, disconforme con el momento en el que fue enviado a pista para intentar mejorar, de forma infructuosa, su tiempo en la Q1.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial, marcó la mejor vuelta de la ronda, al cubrir los 5.793 metros del legendario circuito lombardo en un minuto, 19 segundos y 539 milésimas, 247 menos que su compañero finlandés Valtteri Bottas.

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

16. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:21.139

17. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:21.151

18. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1:21.206

19. George Russell (GBR/Williams) 1:21.587

20. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:21.717. EFE