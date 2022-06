Sergio Pérez se disculpó por celebración en Mónaco: Fue una mala fiesta que no supe controlar

Tras ganar el Gran Premio de Mónaco, comenzaron a circular videos del piloto mexicano Sergio Pérez festejando en un estado bastante avanzado de ebriedad, razón por la que el automovilista de Red Bull se disculpó a través de un posteo en su cuenta personal de Instagram.

"He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta", escribió el azteca.

Pérez también se refirió a los comentarios negativos que creen que el festejo tomó otro rumbo por problemas personales.

"Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto", expresó.