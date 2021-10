Un penalizado Lewis Hamilton ganó la pole y Bottas largará primero en Turquía

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial -que penalizará 10 puestos en parrilla por cambiar la unidad interna de combustión de su motor-, firmó la pole position en el Gran Premio de Turquía, el decimosexto del año, en el Istanbul Park.

A partir de aquel castigo, su compañero, el finlandés Valtteri Bottas y el inglés lo hará desde la undécima plaza.

Hamilton, de 36 años, elevó a 102 su propia plusmarca histórica de 'poles' en F1 cubrió, con neumático blando, los 5.338 metros de la pista turca en un minuto, 22 segundos y 868 milésimas, 130 menos que su compañero finlandés Valtteri Bottas.

En la primera fila estará también el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que secunda al inglés en el Mundial, con apenas dos puntos menos en la clasificación general.

Desde la segunda hilera arrancarán el monegasco Charles Leclerc (Ferrrari) y el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que acabaron cuarto y quinto la calificación, pero que, por la penalización del líder del Mundial, también avanzan un puesto en parrilla.

Mientras que el español Fernando Alonso (Alpine), que acabó la cronometrada principal en sexta posición, y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que la concluyó séptimo, avanzan un puesto por la sanción de Hamilton y arrancarán este domingo desde la tercera fila, con el doble campeón mundial asturiano en la quinta plaza; y el piloto tapatío en la sexta.

QUALIFYING CLASSIFICATION ⏱️@LewisHamilton quickest in qualifying 🚀



But @ValtteriBottas will start from pole in Istanbul due to his teammate's grid penalty 🚦#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/YaMFkU9Lhs