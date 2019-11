Valtteri Bottas anunció su divorcio a través de un mensaje en Twitter

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que acabará segundo el Mundial de Fórmula 1 por detrás de su compañero, el inglés Lewis Hamilton, anunció este jueves su inminente divorcio a través de una conocida red social.

Bottas, nacido hace 30 años en Nastola y ganador de siete Grandes Premios a lo largo de su carrera en F1, explicó que la separación ha sido de forma "amigable", pero que "desgraciadamente el matrimonio entre Emilia" y él "ha llegado a su fin", antes de pedir "respeto" y "privacidad en relación a este asunto".

"Esto es todo lo que tengo que decir y comentar sobre nuestro divorcio", escribió Bottas en su cuenta de Twitter.

Unfortunately I have to share you the news that the marriage between Emilia and myself has come to an end: pic.twitter.com/EyaRI6Fp73