Valtteri Bottas fue el más rápido en accidentadas sesiones de práctica

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) mejoró en la segunda sesión libre del Gran Premio de Portugal el tiempo que había marcado en la primera práctica, esta vez por delante del holandés Max Verstappen, que era segundo cuando se llevó por delante a Lance Stroll (Racing Point), un incidente que fue investigado.

Como en el primer entrenamiento, hubo salidas de pista y trompos y, además, un incendio por avería en el coche del francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), ganador del Gran Premio de Italia, que no tuvo consecuencias para el piloto pero que interrumpió 15 minutos la sesión, hasta que la grúa pudo sacar el monoplaza de la pista.

Poco después de que se retomara la práctica, con presión porque el tiempo se echaba encima y muchos ya llevaban los neumáticos blandos para marcar tiempo, de nuevo hubo que sacar bandera roja, esta vez por el incidente que involucró a Verstappen y Stroll, que reaparecía en Portugal después de no haberlo hecho en el anterior Gran Premio por Covid-19.

No shortage of incident in FP2 😵



