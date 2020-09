Valtteri Bottas fue el más rápido en una accidentada primera práctica en Sochi

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) con un mejor tiempo de 1'34"923, fue el más rápido de un movido primer entrenamiento libre del Gran Premio de Rusia, con accidentes del español Carlos Sainz (McLaren) y el canadiense Nicholas Latifi (Williams), ambos sin consecuencias de gravedad.

Dos salidas de curva, del español en el séptimo giro y del canadiense en el décimo, interrumpieron por casi media hora entre ambos incidentes la primera sesión en el circuito de Sochi, con un mejor tiempo de Bottas pasada la primera hora, cuando superó los registros del australiano Daniel Ricciardo (Renault) y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quienes resultaron segundo y tercero, respectivamente.

La adaptación a la pista del circuito situado en el que fuera recinto olímpico de los Juegos de Invierno de 2014 fue la principal dificultad para los pilotos, lo que provocó que se vieran un buen número de salidas de pista, incluso del coche de seguridad durante uno de los momentos de actividad neutralizada.

Lewis Hamilton, líder del Mundial de Pilotos, registró uno de los peores tiempos, quedando 19° a 2"793 de su compañero escandinavo.

